FLAGRANT. Retea de traficanti de droguri de mare risc, destructurata la Satu Mare

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infractionala a mai multor persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. Astfel, doua persoane au fost prinse in flagrant delict in timp ce ar fi comercializat o cantitate de cocaina (drog de mare risc), pe care ar fi procurat-o de la o alta persoana.De asemenea, in urma celor 3 perchezitii ... citește toată știrea