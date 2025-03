Focar nou de PPA (Pesta Porcina Africana) la Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamas a convocat marti, 25 martie 2025, in calitate de presedinte, o sedinta a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), in urma confirmarii unui nou focar de pesta porcina africana (PPA) la porc domestic in localitatea Cauas, comuna Cauas.Masuri stricte pentru limitarea focarului Dupa evaluarea situatiei de catre specialistii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), CLCB a emis Decizia nr. 6/25.03.2025 privind aprobarea Planului de masuri ... citește toată știrea