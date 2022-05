Fostul "general" din invatamantul satmarean, Calin Durla a incetat din viata

Calin Durla, fost inspector scolar general si consilier local, a incetat din viata in noaptea de marti spre miercuri, dupa o lunga lupta cu o boala nemiloasa. Era internat pe sectia ATI a Spitalului Judetean Satu Mare.Nascut in urma cu 52 de ani in Beius - judetul Bihor, profesorul Calin Mihai Durla Pasca si-a inceput cariera didactica in 1992, ca profesor de matematica. In Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a intrat din 2001, detinand pana in 2015 functia de inspector de specialitate in ... citeste toata stirea