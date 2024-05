A inceput Bursa Generala a Locurilor de Munca in judetul Satu Mare. Evenimentul are loc la Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiul Satu Mare si aduce in fata satmarenilor peste 400 de locuri de munca.Zeci de persoane aflate in cautarea unui loc de munca s-au adunat inca de la primele ore ale diminetii pentru a participa la Bursa. Un numar de 37 de firme participa la eveniment, aducand in fata participantilor peste 400 de locuri de munca din urmatoarele domenii:industria prelucratoare ... citește toată știrea