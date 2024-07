A fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa in cazul incendiului urias care a avut loc in data e 11 iulie in municipiul Satu Mare, la societatea comerciala de pe strada Magnoliei.Comunicatul transmis de IPJ Satu Mare in acest sens:La data de 11 iulie, in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui incendiu, in punctul de lucru al unor societati comerciale din ... citește toată știrea