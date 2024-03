Kereskenyi Gabor, primarul municipiului Satu Mare, a deschis portile, in aceasta dimineata, in Parcul Central din municipiul Satu Mare. Acesta a prezentat satmarenilor parcul cu cateva ore inainte de deschiderea oficiala, prin intermediul presei.El a precizat ca ii asteapta pe toti satmarenii, astazi, incepand cu ora 17.00, in fata hotelului Dacia, acolo unde va avea loc un spectacol pregatit cu ocazia deschiderii Parcului Central."Este o zi istorica! Este o zi foarte importanta in orasul ... citește toată știrea