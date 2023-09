A inceput cea de-a doua editie a Satelor Unite ale Satmarului, eveniment care aduce laolalta crestinii si patrioti romani. Participantii pornesc, in cateva momente, cu caii si carutele de la Manastirea "Acoperamantul Maicii Domnului" din localitatea Lunca Potaului.Destinatia finala a pelerinajului este Manastirea "Izvorul Tamaduirii" din localitatea Marius, comuna Valea Vinului, unde participantii vor ajunge in data de 24 septembrie. Pe traseu, acestia vor opri in mai multe localitati pentru ... citeste toata stirea