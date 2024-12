FOTO. 88 DE ANI DE LA INAUGURAREA CLADIRII PALATULUI PREFECTURII SATU MARE, AZI SEDIUL MUZEULUI JUDEEsEAN SATU MARE SI DE LA DEZVELIREA STATUII PARINTELUI DR. VASILE LUCACIU

IN URMA CU 88 DE ANI, intr-o zi de 13 decembrie, precum cea de azi, urbea noastra era cuprinsa de efervescenta a doua mari evenimente, cu adevarat istorice, as putea spune primele realizari notabile ale administratiei romanesti, instaurata dupa Marea Unire.La 13 decembrie 1936 era inaugurata cladirea Palatului Prefecturii Satu Mare, considerata cea mai impozanta constructie civila din Transilvania, ridicata in perioada interbelica. La ceremonia oficiala au participat ministrul de interne Ioan ... citește toată știrea