FOTO. A avut loc ceremonia de investire a lui Cosmin Krisan in functia de primar, pentru comuna Pomi.

Luni, 21 octombrie 2024, in comuna Pomi a avut loc ceremonia de investire a domnului Cosmin Krisan in functia de primar pentru al doilea mandat.In cadrul unei ceremonii oficiale, primarul si-a reafirmat angajamentul de a continua initiativele de modernizare si dezvoltare locala, in fata consiliului local si a invitatilor prezenti. Consiliul local a preluat, la randul sau, atributiile oficiale, fiind gata sa colaboreze pentru indeplinirea obiectivelor comunei.Evenimentul s-a bucurat de ... citește toată știrea