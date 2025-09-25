Editeaza

FOTO. A fost dezvelita fatada Hotelului Dacia! Bijuteria orasului si-a recapatat stralucirea

Sursa: Portalsm.ro
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 00:00
Lucrarile de reabilitare a fatadei Hotelului Dacia au fost finalizate, iar bijuteria municipiului Satu Mare si-a recapatat stralucirea.

,,Schela este demontata, lasand la vedere farmecul autentic al cladirii. Intre timp, in interiorul cladirii simbol a orasului continua lucrarile, apropiindu-ne cu pasi repezi de mult asteptatul moment al redeschiderii. Felicitari tuturor celor implicati in acest proiect!", a transmis, miercuri, primarul Kereskenyi Gabor.

Lucrarile au inceput in toamna anului

Portalsm.ro
