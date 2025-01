FOTO. Accident cumplit in Decebal. In acelasi loc unde a murit Ciprian Gatina

Un cumplit accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in localitatea Decebal. Evenimentul rutier s-a produs exact in acelasi loc unde in urma cu mai multi ani a decedat indragitul interpret Ciprian Gatina.Potrivit informatiilor Gazetei de Nord Vest, evenimentul rutier s-ar fi produs pe fondul unei depasiri in care au fost implicati un sofer de circa 53 de ani di Decebal si un sofer de circa 25 de ani din Paulean.Din informatiile GNV, se pare ca unul dintre cei doi soferi ar fi intrat ... citește toată știrea