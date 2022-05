Un accident s-a produs, in aceasta seara, in municipiul Satu Mare. Un sofer a facut prapad cu BMW-ul in centrul orasului.Accidentul s-a produs in Piata Libertatii din municipiul Satu Mare. Un sofer, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, "s-a dat in spectacol" in sensul giratoriu din Centrul Vechi si ... citeste toata stirea