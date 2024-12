FOTO. Accident la Satu Mare. Persoana incarcerata

In data de 25 decembrie, , in jurul orei 18.30, pompierii Detasamentului Satu Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de stingere dotata cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor pe strada Amatului, mun.Satu Mare unde a avut loc un accident rutier.La fata locului, echipajele operative au constatat faptul ca, in accident a fost implicat un singur autoturism care a parasit partea carosabila.In urma evenimentului rutier, pasagerul (o persoana ... citește toată știrea