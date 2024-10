FOTO. Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare a organizat Bursa Locurilor de Munca pentru absolventi la Casa de Cultura a Sindicatelor .

Bursa Locurilor de Munca pentru absolventi este o masura activa care are ca scop facilitarea accesului absolventilor la locuri de munca disponibile, se adreseaza in mod egal tuturor persoanelor inregistrate la agentie, someri indemnizati si neindemnizati, persoane in cautarea unui loc de munca, pentru a avea acces la un loc de munca.Agentii economici si-au prezentat oferta locurilor de munca vacante, cu ocazia caruia si-au cunoscut viitorii angajati, nevoile acestora, precum si asteptarile lor ... citește toată știrea