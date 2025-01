FOTO. Ardud, 1945: Amintirea unei tragedii - 245 de svabi deportati in lagarele din Uniunea Sovietica

In ianuarie 1945, comunitatea din Ardud a fost zguduita de o tragedie profunda, care continua sa marcheze istoria locala. Un numar de 245 de svabi din aceasta localitate au fost deportati alaturi de alti aproximativ 5.000 de svabi satmareni in fosta Uniune Sovietica, intr-un act de nedreptate si suferinta ce avea sa lase urme adanci in memoria colectiva.Acesti oameni, smulsi brusc din vietile lor cotidiene, au fost urcati in trenuri si trimisi in lagare de munca fortata. Acolo, au fost ... citește toată știrea