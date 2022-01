FOTO. Autospeciala ISU prabusita in fantana artezianta din centrul Satmarului

O autospeciala a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta s-a prabusit, in aceasta dimineata, in fantana arteziana din centrul municipiului Satu Mare.Echipajul se afla in misiune, fiind implicat in operatiunea de mutare a Prefecturii Satu Mare in noua cladire."Un incident regretabil s-a petrecut astazi pe platoul Pietei 25 Octombrie din municipiul Satu Mare. Doua autoutilitare apartinand Ministerului Afacerilor Interne, un microbus al ... citeste toata stirea