FOTO. Avansari in grad la Jandarmeria Satu Mare de Ziua Nationala a Romaniei

In contextul celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, 3 ofiteri si 3 subofiteri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "General de brigada Ionita Borsan" Satu Mare, au fost avansati in grad inaintea expirarii stagiului minim.De asemenea, incepand cu data de 1 decembrie, corpul ofiterilor s-a marit cu 1 ofiter ca urmare a promovarii examenului de trecere in corp superior. In cadru festiv, domnul colonel Gheorghe Vlonga, i-a felicitat personal pe jandarmii vizati, adresandu-le multumiri ... citește toată știrea