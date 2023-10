Un barbat, in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost gasit spanzurat, in aceasta dimineata, in parcul dendrologic Carei. El s-a spanzurat de structura de fier din gradina cu irisi, potrivit OpiniedeCarei.ro.Barbatul a fost gasit de un alt barbat care isi facea plimbarea de dimineata prin parc.La ... citeste toata stirea