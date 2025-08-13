Editeaza

FOTO. Barbat ranit pe santierul fostei fabrici UNIO, dupa ce a cazut intr-o groapa. Dus de urgenta la spital

Sursa: Portalsm.ro
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:43
16 citiri
Astazi, 13 august 2025, in jurul orei 10.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru salvarea unei persoane cazute intr-o camera a pompelor situata pe un santier in lucru din municipiul Satu Mare, pe Bulevardul Lucian Blaga.

La fata locului s-au deplasat de urgenta un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD, cu un total de 6 cadre militare din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare.

Pana la sosirea ...citește toată știrea

