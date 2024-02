FOTO. Bombe din Al Doilea Razboi Mondial, gasite in judetul Satu Mare

Ieri, in jurul orei 15.00, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a intervenit, in localitatea Chegea, pentru asanarea a trei elemente de munitie (doua proiectile de 76 mm si un focos de 76 mm) provenite din timpul celui de al doilea Razboi Mondial, care au fost descoperite de catre doi localnici, la marginea unui teren impadurit.Pompierii pirotehnicieni au ridicat elementele de munitie, le-au transportat si depozitat in conditii de ... citește toată știrea