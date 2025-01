FOTO. Casa de Cultura ,,dr. Augustin Mircea" din Ardud, a fost gazda privilegiata a vernisajului "Configuratii"

Vineri, 17 ianuarie, Casa de Cultura din Ardud, a fost gazda privilegiata a vernisajului/expozitiei "Configuratii", expozitie care aduce in prim-plan o selectie de lucrari realizate de artistii Gava Zsolt si Vasile Koter, explorand tematici captivante prin intermediul formelor, culorilor si texturilor in lemn.Expozitia propune o calatorie vizuala care pune in dialog perspectivele si stilurile distincte ale celor doi artisti. Prin lucrarile expuse, Gava Zsolt si Vasile Koter construiesc o punte ... citește toată știrea