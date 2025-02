FOTO. Casa in flacari. Pompierii au intervenit prompt

Marti, 04.02.a.c., in jurul orei 22.00, pompierii militari din cadrul Detasamentului Carei au fost solicitati pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, in localitatea Tiream.S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului 12 cadre militare cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor. In sprijin a fost directionat si SVSU Tiream, care a intervenit cu 6 voluntari si o autospeciala, fiind coordonati de catre primarul localitatii.La sosirea ... citește toată știrea