FOTO. Ceasu' rau! Femeia lovita mortal de tren locuia intr-un fost canton

Femeia lovita mortal de tren, in aceasta dimineata, a locuit intr-un fost canton. Florica Rosu, cunouscuta ca Florica de la canton sau Florica Lichii Bubii, era o pastratoare a traditiilor motesti, iar acolo unde locuia, intr-un canton, a reusit sa pastreze un micro-univers al mentalitatii si al traditiilor aduse de la munte.Decesul femeii este deplans de toti cei ce au cunoscut-o, odata cu trecerea ei in nefiinta s-a stins si "universul" fascinant pe care aceasta l-a creat in casa ei."Am ... citeste toata stirea