FOTO. COD ROSU la Satu Mare. Pompierii au avut mai multe interventii

COD ROSU la Satu Mare. In contextul fenomenelor meteorologice avertizate, pompierii militari satmareni au intervenit, in intervalul orar 01:30 - 02:40 in mai multe situatii.Pompierii au intervenit astfel:- degajare copaci cazuti pe strada Prahova si strada Vasile Lucaciu, municipiului Satu Mare- degajarea unui copac cazut pe carosabil localitatea Turulung Vii- degajare cablu electric cazut pe carosabil, strada Lazar Gavril, municipiul Satu Mare- evacuare apa, pasaj Bulevardul Octavian ... citește toată știrea