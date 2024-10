FOTO. Comuna Terebesti a celebrat un moment important: doamna Mariana Avorniciti a depus juramantul pentru cel de-al patrulea mandat in functia de primar

In aceasta dupa-amiaza, comuna Terebesti a celebrat un moment important: doamna Mariana Avorniciti a depus juramantul pentru cel de-al patrulea mandat in functia de primar, confirmand increderea si respectul pe care comunitatea i le acorda. In cadrul aceleiasi ceremonii, s-a constituit si noul consiliu local, format din oameni dedicati, gata sa contribuie la dezvoltarea comunei.La eveniment au participat: Mircea Govor - presedintele PSD Satu Mare si vicepresedintele Consiliului Judetean Satu ... citește toată știrea