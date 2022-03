FOTO. Controale la zeci de benzinarii din Satu Mare. S-au dat amenzi de peste 150.000 lei

Zeci de benzinarii din judetul Satu Mare au fost verificate, in ultimele doua saptamani, de inspectorii Garzii de Mediu. In urma controalelor au fost aplicate zeci de amenzi in valoare totala de peste 150.000 de lei.Incepand cu data de 11.03.2022, Comisariatul Judetean Satu Mare a desfasurat un controlul tematic la operatorii statiilor de carburanti din judetul Satu Mare, pentru a verifica reglementarea si respectarea actelor de reglementare ale acestora din punct de vedere al protectiei ... citeste toata stirea