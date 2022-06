Un copil de 14 ani a murit astazi, inecat, in raul Somes. Corpul tanarului a fost cautat in raul Somes, pe raza localitatii Paulesti, de catre pompierii satmareni.Fortele Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta au fost alertate in jurul orei 15.30, sa intervina in zona Gradina Nucilor de pe raza comunei Paulesti, pentru disparitia in Somes a unui copil de 14 ani."In acest ... citeste toata stirea