FOTO. Curs cu nivel stiintific organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare

Colegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare a organizat sambata 1 februarie un curs de exceptie in cadrul Centrului Multicultural al Episcopiei Romano-catolice. Nivelul stiintific foarte ridicat a starnit interes medicilor din mai multe judete. Cursul a avut doua etape- respectiv una teoretica care a constat in introducerea in tehnica de flebotomie, anatomie, instrumentar, principii si masuri de siguranta. Tehnici de recoltare si preparare a membranelor mucoase PRF si a factorilor de crestere ... citește toată știrea