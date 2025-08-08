Editeaza

FOTO. Drumul judetean dintre Petea si Ciuperceni intra in modernizare. A fost semnat contractul

Sursa: Portalsm.ro
Vineri, 08 August 2025, ora 08:08
Consiliul Judetean Satu Mare a semnat, astazi, contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 194B. Traseul vizat se intinde pe o lungime de 24,32 km si leaga localitatile Petea (DN 19A) - Atea - Peles - Pelisor - Bercu - Bercu Nou - Micula - Agris - Ciuperceni (DN 19).

Investitia se ridica la 92.193.466 lei si este finantata prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Modernizarea drumului va asigura o conexiune eficienta intre doua ...citește toată știrea

