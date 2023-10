Gheorghe G. este barbatul, in varsta de 56 de ani, care a murit, miercuri seara, in accidentul provocat de un sofer beat pe podul Decebal din municipiul Satu Mare. Barbatul a fost angajat in cadrul Cailor Ferate Romane peste 30 de ani, si a fost o persoana apreciata atat de colegi, cat si de prieteni si cunoscuti.Ghita, cum ii spuneau apropiatii, a murit dupa ce un sofer beat, in varsta de 36 de ani, a provocat accidentul grav pe podul Decebal.,,In urma verificarilor efectuate, politistii ... citeste toata stirea