FOTO. Elevii de la CN "Mihai Eminescu", la o noua sesiune nationala a Parlamentului European al Tinerilor Romania

Zece tineri entuziasti si dedicati de la Colegiului National "Mihai Eminescu" Satu Mare au reprezentat, cu mandrie, judetul nostru, la o noua sesiune nationala a Parlamentului European al Tinerilor Romania (EYP RO), desfasurata in perioada 4-7 septembrie 2024, in Ploiesti, la Universitatea de Petrol si Gaze. La eveniment au fost prezenti peste 140 de participanti, atat din Romania, cat si si din alte tari europene, precum Cipru, Italia, Belgia si Portugalia. Conferinta s-a desfasurat in limba ... citește toată știrea