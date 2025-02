FOTO. Femeie cazuta, inconstienta, interventia Politiei Locale si SMURD

Incident in centrul municipiului Satu MareaEuro< O femeie a fost gasita cazuta inconstienta in centrul municipiului Satu Mare, in aceasta dupa amiaza , provocand panica in randul trecatorilor. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.00 , in apropierea Blocului Transilvania , de langa Muzeul Judetean, cand mai multi martori au observat femeia pe trotuar si au alertat autoritatile.La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei Locale, care au asigurat zona, si echipaje ale SMURD, care au ... citește toată știrea