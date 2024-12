FOTO. FLAGRANT DELICT. Traficant de droguri de mare risc, prins la Tasnad

La data de 23 decembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, intr-un dosar avand ca obiect comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc.Persoana in cauza, un barbat, de 30 de ani, din judetul Timis, a fost prins in flagrant delict, in localitatea Tasnad, in timp ce ar fi comercializat aproximativ 1 kilogram de canabis, pentru ... citește toată știrea