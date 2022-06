FOTO. Gala Micilor Scolari Satmareni la prima editie. Micutele genii ale judetului, premiate intr-un cadru festiv

Gala Micilor Scolari Satmareni, zbor spre excelenta, se afla la cea dintai editie. Intr-un cadru festiv, la nivel judetean, au fost premiati astazi la Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti" din Satu Mare, elevii din ciclul primar, care au obtinut rezultate deosebite in acest an scolar la concursurile judetene (Premiile I,II,III ) REPER.SM, ExcelRO, MateX-; concursurile cu elevii de la CJEX SM , LuminaMATH si AS LA SAT.Asadar, miciile genii ale judetului Satu Mare au fost premiate astazi, 6 iunie, ... citeste toata stirea