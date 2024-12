FOTO. Gest de solidaritate facut de TSD Satu Mare in prag de sarbatori ,, Craciunul este despre a impartasi mai mult decat daruri - este despre a oferi speranta, caldura si grija."

In acest spirit, la fel ca in fiecare an, TSD Satu Mare a incercat sa aduca putina bucurie in casele a mai multor familii din judet. Ne-am indreptat atentia catre acele locuri unde sarbatorile vin cu provocari, dorindu-ne sa transformam momentele grele in clipe de lumina si zambete. Gesturile noastre, simple, dar pline ... citește toată știrea