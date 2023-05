Greva generala! Scolile din Satu Mare sunt goale in aceasta dimneata din cauza grevei generale. Profesorii care fac parte din sindicate au anuntat ca intra in greva pe termen nelimitat ca urmare a faptului ca negocierile de la Bucuresti au esuat. Doar unii profesori mai tin ore, dar cel mai probabil se vor prezenta la ore fara elevi, sau doar cu cativa elevi. Este si cazul unei profesoare de matematica."Ne-au anuntat ca este greva si ca nu pot asigura surpavegherea copiilor. In shimb, s-a ... citeste toata stirea