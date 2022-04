FOTO. Hotii de catalizatoare pot fura linistiti in Satu Mare. Scapa de dosare penale

Hotii de catalizatoare pot fura linistiti in Satu Mare. Aceasta este concluzia la care a ajuns un satmarean care a ramas fara catalizator la masina, dupa ce Parchetul a dispus renuntarea la urmarirea penala impotriva autorului, motivand ca se impune acest fapt deoarece ar fi o disproportie intre cheltuielile pe care le-ar implica desfasurarea unui astfel de proces si prejudiciul cauzat, de circa 1.500 de lei.Catalizatorul, taiat de sub masina parcata in fata caseiTotul a inceput in data de ... citeste toata stirea