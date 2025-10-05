Editeaza

FOTO. Incendiu in judetul Satu Mare: acoperisul unei case, in flacari. In locuinta se aflau mai multe butelii cu gaz!

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 04:43
ACTUALIZARE. Incendiul a fost lichidat. Cauza probabila de producere a incendiului a fost efectul termic generat de cosul de evacuare a fumului (horn), neprotejat corespunzator fata de materialele combustibile din apropiere.

Stirea initiala:

Astazi, sambata, 4 octombrie, in jurul orei 14:23, ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuinta situata in localitatea Turt, pe strada Ungheni. Din primele informatii, incendiul se manifesta la nivelul acoperisului, ...citește toată știrea

