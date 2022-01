FOTO. Jandarm din Satu Mare, recompensat de presedintele Klaus Iohannis

Plutonierul major Sugar Andrei, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Satu Mare a fost recompensat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Jandarmul a fost recompensat pentru profesionalismul de care a dat dovada in cei aproape 10 ani de cand activeaza in cadrul inspectoratului.Pe langa indeplinirea permanenta cu succes a atributiilor de serviciu de-a lungul carierei, tanarul jandarm s-a evidentiat prin modul in care a actionat cu ocazia unor misiuni de amploare ale unitatii, ... citeste toata stirea