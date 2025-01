FOTO. Lansarea proiectului transfrontalier "UNITY" pentru sprijinirea orientarii in cariera a tinerilor

Mirecuri, 22 ianuarie 2025, a avut loc conferinta de presa dedicata lansarii proiectului "UNITY - Promovarea unei cooperari transfrontaliere durabile pentru un sprijin mai eficient al orientarii in cariera a tinerilor" , desfasurat in cadrul Programului Interreg VI-A Romania - Ungaria.Proiectul, implementat intre 30 decembrie 2024 si 29 decembrie 2025, este initiativa Asociatiei AGES , in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Satu Mare (CJRAE) si Asociatia Otlet ... citește toată știrea