FOTO. MANA IN MANA PENTRU UN VIITOR DURABIL! - proiect pentru constientizarea si educarea in spirit ecologic a copiilor din judetul Satu Mare

Vineri, 20.09.24, a avut loc conferinta de presa de prezentare a proiectului finantat din Fondul pentru mediu in cadrul Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, care se va implementa in perioda iunie 2024-decembrie 2025 in Regiunea Nord-Vest. Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului sunt cei care au aplicat pentru proiect, acesta va fi implementat cu sprijinul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si a ... citește toată știrea