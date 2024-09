FOTO. Medic satmarean, salvat de la MOARTE. A cazut intr-o rapa greu accesibila

Un medic voluntar la Salvamont Satu Mare, in varsta de 35 de ani, mare iubitor al muntelui, a fost victima unui accident in muntii Piatra Craiului. A cazut intr-o zona foarte abrupta si a suferit multiple traumatime, scrie Curierul Zilei. Printre altele, avea un traumatism de coloana si evacuarea lui a fost extrem de dificila, pentru a fi facuta in conditii de siguranta a pacientului.Accidentul a avut loc in zona Poiana Inchisa din masivul Piatra Craiului, una dintre cele mai dificile din ... citește toată știrea