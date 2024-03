FOTO. Mesaje pline de durere dupa moartea lui Raul, elevul de 14 ani din Satu Mare. Flori si lumanari la scoala

Mesaje pline de durere dupa moartea lui Raul, elevul de 14 ani din Satu Mare. Adolescentul care era elev la Scoala "Octavian Goga" din municipiul Satu Mare a fost gasit mort in casa, marti dimineata.Vestea mortii adolescentului in varsta de numai 14 ani a venit ca un fulger in inimile familiei, apropiatilor si colegilor. Pe retelele de socializare au fost postate mesaje pline de durere, iar la Scoala "Octavian Goga" din municipiul Satu Mare a fost zi de doliu. De asemenea, in sala de clasa, ... citește toată știrea