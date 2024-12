FOTO. Mos Nicolae aduce speranta copiilor internati in Spitalul Judetean Satu Mare

In pragul sarbatorii de Mos Nicolae, pe 5 decembrie 2024, emotia sarbatorilor a fost adusa mai aproape de micutii pacienti ai unui spital din Satu Mare. Mos Nicolae, cunoscut drept ocrotitor al copiilor, si-a inceput ziua in cel mai nobil mod, oferindu-le daruri simbolice celor aflati in suferinta.Cu ajutorul Asociatiei Gabriel Krisztian si al echipei de voluntari Mascotele Vesele, Mos Nicolae a reusit sa creeze momente de neuitat pentru zeci de copii, care si-au lasat, chiar si pentru cateva ... citește toată știrea