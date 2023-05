Noi reguli instituite in Piata Libertatii din municipiul Satu Mare. O parte din Centrul Vechi se inchide, circulatia se va desfasura in doua sensuri, iar mai multe parcari vor fi desfiintate.In aceasta dimineata, joi, 11 mai, au inceput lucrarile de efectuare a marcajelor rutiere.Proiectul privind reabilitarea Centrului Vechi al municipiului Satu Mare va intra, din 15 mai, intr-o noua etapa. Proiectul avanseaza rapid in Parcul Central, astfel ca de saptamana viitoare lucrarile vor continua ... citeste toata stirea