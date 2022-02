Om al strazii periculos. Recent eliberat din inchisoare, acesta a speriat trecatorii in centrul municipiului Satu Mare. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a fost retinut de politistii locali si dus la psihiatrie.In data de 11.02.2022, in jurul orei 11.00, pe bulevardul Lalelei din municipiul Satu Mare a fost depistat P.M., in varsta de 31 de ani, cunoscut ca cersetor si persoana fara adapost, cu domiciliul pe raza comunei ... citeste toata stirea