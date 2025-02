FOTO. Orientarea in cariera a specialistilor, un pas esential pentru viitor

Presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Pataki Csaba, a participat la Conferinta transfrontaliera organizata in cadrul proiectului "Promovarea unei cooperari transfrontaliere durabile pentru un sprijin mai eficient al orientarii in cariera a tinerilor", finantat prin Programul INTERREG VI-A Romania - Ungaria 2021 - 2027.Evenimentul a reunit specialisti din educatie, reprezentanti ai mediului economic, ONG-uri si organizatii de tineret, avand ca obiectiv analiza multisectoriala a ... citește toată știrea