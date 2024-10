FOTO: Parintele Petru Costin din Tarsolt, condus pe ultimul sau drum pamantesc de PS Iustin

Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a savarsit, miercuri, 16 octombrie 2024, in fruntea unui sobor numeros de preoti, slujba inmormantarii preacucernicului parinte Petru Costin - parohul bisericii "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" din Tarsolt, care a trecut la Domnul la varsta de 57 de ani, in urma unei suferinte provocata de o boala necrutatoare.Prohodirea a avut loc in biserica parohiala din localitatea Tarsolt, Protopopiatul Oas, judetul Satu Mare, pe care ... citește toată știrea