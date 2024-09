FOTO. Pericol de explozie in judet. Bomba neexplodata, gasita in pamant

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SOMES al judetului Satu Mare a fost instiintat luni, 16 septembrie a.c., in jurul orei 11.00, prin SNUAU 112, despre descoperirea unui element de munitie, in urma unor sapaturi cu excavatorul, in localitatea Giungi.A intervenit echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare, iar in urma asanarii terenului a fost ridicata de la fata locului o bomba de aruncator de calibru 82 mm.Pentru a evita producerea unor evenimente cu urmari ... citește toată știrea