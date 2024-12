FOTO. Peste 500 de copii insotiti de dascali, au vestit Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos la Muzeul Judetean

Precum celebra colinda, mare bucurie au adus in muzeul nostru, peste 500 de copii insotiti de inimosii lor dascalii, vestindu-ne Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos.Pentru ca "istoria este cea mai frumoasa poveste", am primit cu drag colindele strabune si "Povestile de iarna" desenate si colorate cu talentul si inocenta copiilor participanti la Atelierele de creatie organizate de Alexandra Sima, educator muzeal, ce a coordonat si in acest an aproape 3000 de copii, ce au invatat si s-au jucat ... citește toată știrea